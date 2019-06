In Overwatch weekend speciale con doppia esperienza su PS4, Xbox One e PC!

Non solo E3 2019 durante questo weekend, ma anche un'iniziativa speciale a tempo limitato dedicata a a tutti i videogiocatori attivi su Overwatch, l'hero shooter di casa Blizzard.

L'account Twitter ufficiale dedicato al gioco ci informa infatti che, fino a lunedì 10 giugno, gli utenti potranno acquisire il doppio dell'esperienza rispetto al solito. L'interessante iniziativa coinvolgerà l'intera community, in quanto il team di sviluppo ne ha annunciato la disponibilità sia su Playstation 4, sia su Xbox One sia, infine, su PC. Ad introdurre l'evento speciale c'è anche un breve trailer, che potete visionare in allegato al cinguettio che trovate in calce a questa news. Non mancate dunque di approfittare dell'iniziativa per tornare ad impersonare il vostro Eroe preferito all'interno di Overwatch!



Ormai al proprio terzo anno di presenza sul mercato, l'hero shooter non manca di vedere introdotti nuovi aggiornamenti, tra cui figura la possibilità di visionare il replay delle partite di Overwatch. In chiusura, ne approfittiamo per segnalare ai lettori l'emergere di interessanti rumor relativi all'IP. Secondo quanto riportato da Jason Schreier, noto editor di Kotaku, Blizzard sarebbe al lavoro su Overwatch 2. Ad ora, tuttavia, tali rumor non hanno trovato conferma in dichiarazioni ufficiali da parte dei vertici di casa Blizzard Entertainment.