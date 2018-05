Overwatch World Cup 2018: iniziata la seconda fase di votazioni per coach e community lead

Le votazioni sono state aperte per i comitati nazionali dei team che parteciperanno alla Overwatch World Cup. Ventiquattro paesi sono stati scelti per rappresentare le loro nazioni nella Coppa del Mondo di Overwatch e ciascuno sarà supportato da un team di tre membri: un general manager, un allenatore e un leader della community.

Le votazioni per l'allenatore e il community leader sono ora aperte. Blizzard si occuperà di scegliere i direttori generali di ogni paese. Tutti i giocatori dei paesi qualificati potranno votare per il community leader, ovvero la persona che farà da tramite tra i team e il pubblico.

I migliori 150 giocatori delle tre piattaforme PC, Xbox One e PlayStation 4 per ciascuna regione qualificata voteranno per l'allenatore del proprio paese. I giocatori possono votare una sola volta.

I giocatori possono votare sul sito della Overwatch World Cup. Le votazioni sono iniziate e dureranno fino al 30 maggio. I voti saranno conteggiati e la squadra sarà annunciata il 31 maggio.

I tre membri del team si occuperanno, poi, di selezionare i giocatori che si uniranno al roster che parteciperà alla Coppa del Mondo. Per il nostro Paese, tra i candidati al ruolo di coach attualmente troviamo i coach dei Morning Stars: Alessio “Sharppp” Mameli Fabio “Nightslayer” Condoluci.

Tra i candidati alla community figurano Marco Rao, Davide Scavo, Diego del Buono, Thomas Avallone, Edoardo Zane, Roberto Arnò, Nicolas Mercurio, Christoper di Noto, Bryan Ronzani.