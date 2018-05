Overwatch World Cup 2018: ufficializzate le nazioni partecipanti, l'Italia ai gironi

Le nazioni qualificate e i gruppi per la prima tappa della Coppa del Mondo di Overwatch 2018 sono stati finalmente ufficializzati. L'Italia sarà ai gironi.

La Coppa del Mondo di Overwatch ritorna per la sua terza edizione, offrendo ai tifosi la possibilità di vedere squadre uniche, composte da gruppi di giocatori tra i migliori della rispettiva scena nazionale.

I paesi si sono qualificati sulla base della classifica generale dei migliori giocatori della ladder nella stagione nove. Il punteggio medio dei primi 150 giocatori di ogni paese è stato considerato alla fine della stagione, con i primi 20 paesi in classifica selezionati.

Le quattro nazioni ospitanti della fase a gironi si sono qualificate di default, per un totale di 24 squadre. Queste 24 squadre saranno ridotte ulteriormente, sino a 16, dopo la fase a gironi.

Il group stage è composto da quattro gironi con sei team ciascuno, da cui verranno eliminati i due più bassi in classifica. I roster che rappresenteranno ciascun paese devono ancora essere determinati. Quest'anno i giocatori verranno selezionati da un comitato ad hoc composto da tre membri: un direttore generale, un allenatore e un community leader.

Il Direttore Generale sarà scelto direttamente da Blizzard, mentre il Coach e il Community Lead saranno votati direttamente dai giocatori del rispettivo paese. I 24 paesi qualificati sono stati suddivisi nei seguenti gruppi, anche se l'inizio della competizione deve ancora essere annunciata.

Ecco i gruppi:

Corea del Sud: Russia, Giappone, Finlandia, Taipei, Corea del Sud, Hong Kong;

Stati Uniti: Canada, Brasile, Austria, Svizzera, USA, Norvegia;

Thailandia: Cina, Thailandia, Spagna, Svezia, Danimarca;

Francia: UK, Germania, Polonia, Olanda, Italia, Francia.

La selezione dello staff avverrà in due fasi. Per ciò che riguarda il Coach, chiunque abbia un account può richiedere la posizione e gli verrà quindi fornito un link per la condivisione attraverso il quale i giocatori classificati tra i primi 150 del rispettivo paese potrebbero votarlo. Alla fine della prima fase, i primi tre candidati verranno ufficializzati e i 150 giocatori selezionati potranno votare per scegliere l'allenatore preferito.

Per il community lead avverrà un processo simile, tranne per il fatto che qualsiasi giocatore del proprio paese, indipendentemente dal grado, potrà votare per la propria scelta. La prima scrematura per il ruolo di Community Lead includerà i primi 10 più votati nella fase precedente.

Il comitato nazionale per le competizioni per tutti i paesi concorrenti verrà rivelato il 31 maggio. Coloro che desiderano rappresentare il proprio paese come Coach o Community Lead avranno tempo fino al 14 maggio per presentare la propria candidatura.