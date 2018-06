Overwatch World Cup 2018: ufficializzati nomi del comitato azzurro, Sharppp sarà coach

Pochi giorni or sono Blizzard aveva aperto le votazioni sul sito dedicato alla Coppa del Mondo di Overwatch per la formazione dei comitati nazionali dei team che parteciperanno alla competizione più importante della stagione di Overwatch.

Come sapete sono ventiquattro i paesi scelti per rappresentare le loro nazioni nella Coppa del Mondo di Overwatch, tra cui anche l'Italia e ciascuno verrà supportato da una “commissione” formata da tre membri: un general manager, un allenatore e un leader della community.

Mentre il general manager di ogni nazionale viene direttamente nominato da Blizzard, le votazioni per l'allenatore e il community leader sono rimaste aperte per pochi giorni.

Tutti i giocatori dei paesi qualificati hanno avuto la possibilità di votare per il community leader, ovvero la persona che si occuperà di far da tramite tra il team e il pubblico. I migliori 150 giocatori delle tre piattaforme PC, Xbox One e PlayStation 4 per ciascuna regione qualificata, invece, hanno per l'allenatore del proprio paese.

Ora Blizzard ha pubblicato i risultati del “televoto”. Ecco, dunque, le tre personalità che rappresenteranno la squadra italiana al mondiale:

GM: Nicholas “crYstalgecKo” Pietrosanti, ex player e ora community manager dei Samsung Morning Stars;

Coach: Alessio “SharPPP” Mameli, già coach dei Samsung Morning Stars Black;

Community Lead: Thomas “HAL” Avallone, già membro dello staff tecnico azzurro lo scorso anno.

La fase a gironi della Owerwatch World Cup sarà divisa in quattro distinte regioni: Corea del Sud, Thailandia, Stati Uniti e Francia. L'Italia dovrà vedersela con il paese ospitante, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi e Germania. E la prima partita sarà un classico sportivo: Italia vs Germania.