Overwatch World Cup: il Canada è il primo finalista, la Svezia è out

Sono finalmente iniziate le semifinali del torneo mondiale. I primi a scendere in campo sono stati i- reduci da una vittoria splendida (ma molto sofferta) in rimonta contro la squadra australiana - e la nazionale svedese che invece ha calpestato l'orgoglio del team britannico in appena tre game.

Le prime scaramucce lasciavano intendere che il match si sarebbe fatto rovente di lì a poco. Effettivamente, lo spettacolo non è mancato per questa prima semifinale.

Nel corso del primo game il Canada, nonostante la grande sofferenza, è riuscito a spuntarla di misura. Il secondo game, al contrario, ha visto dominare senza troppe difficoltà la Svezia, così come il terzo game.

Al quarto, però, i ragazzi canadesi si sono ripresi alla grande strappando con le unghie e con i denti un pareggio insperato che ha permesso loro di giocarsi il tutto e per tutto nell'ultimo game.

Le due squadre, dopo una breve pausa, si sono ritrovate per il quinto, decisivo scontro della prima semifinale. E, proprio come accaduto in precedenza, lo spettacolo non si è fatto attendere.

Nonostante la strenua resistenza degli europei, la nazionale canadese si è dimostrata più concreta e coesa. Ciò ha condotto a un risultato su cui, probabilmente, nessuno avrebbe puntato.

Il Canada stacca il biglietto per la finalissima per la medaglia d'oro, mentre gli svedesi dovranno giocarsi la medaglia di bronzo contro la perdente dell'altra semifinale.

Sarà la Francia o la Corea del Sud? Tra poco lo scopriremo.