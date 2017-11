Overwatch World Cup: il Canada si porta a casa uno spettacolare quarto di finale

La seconda sfida, ribattezzata il “”, ha saputo darci quelle emozioni che lo scontro inaugurale tra Gran Bretagna e Svezia non ha saputo regalarci.

Una sfida accesissima, quella tra Australia e Canada che è iniziata subito col botto. Il primo match, dei cinque previsti, è andato appannaggio dei ragazzi della squadra australiana, i quali si sono avvalsi di pick abbastanza canonici per la scena competitiva: Genji e la combo Support con Mercy e Zenyatta, completando la squadra con l’immancabile Winston, Tracer e D.Va.

Il secondo match, giocato sulla mappa ibrida di King’s Row, ci ha regalato invece delle giocate pazzesche del Canada che ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote ai cugini australiani con i canonici Winston, Genji e l’onnipresente Mercy, efficace come non mai nel garantire il resurrect al momento giusto. Ci sono quasi riusciti: il secondo parziale infatti ha visto comunque la squadra australiana portarsi a casa anche il secondo match ai tempi supplementari per 4 a 3.

Il terzo scontro si è tenuto ad Hanamura: gli australiani hanno dovuto lasciare sul terreno un sofferto match, combattuto per ben due tempi supplementari. Il Canada, alla fine, l’ha spuntata (proprio come accaduto in precedenza agli avversari) per 4 a 3.

Nemmeno il successivo match, sul payload puro di Junkertown, si è rivelato quello decisivo. Il Canada ha vinto anche il quarto match, trascinando gli australiani sino al quinto e ultimo match. Una guerra di logoramento, conclusasi proprio con la sconfitta dello stremato team australiano.

Il Canada avanza, portandosi a casa un quarto di finale per 3 a 2 altamente spettacolare e tutto in rimonta.

Il successivo quarto di finale vedrà, invece, scontrarsi la Cina e la Francia, mentre i favoriti della Sud Corea dovranno affrontare gli Stati Uniti nell'ultimo incontro della serie.