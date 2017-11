Overwatch World Cup: la Corea del Sud demolisce gli USA, vola in semifinale

Come volevasi dimostrare. La squadra coreana è indubbiamente la più forte in questo momento. Al contrario di quanto abbiamo potuto osservare nei precedenti match, risulta evidente che i ragazzi coreani possiedono una marcia in più.

Per gli Stati Uniti non c'è stata storia. Ci hanno provato in tutti i modi, ma nulla hanno potuto contro la palese superiorità sudcoreana. La squadra di casa è partita immediatamente in quarta conquistando il primo game e illudendo il pubblico delle grandi occasioni che sarebbe stata una passeggiata di salute.

Niente di più sbagliato. La corazzata coreana, dopo un iniziale spaesamento, si è subito ripresa ed è riuscita a fare ciò che gli riesce meglio: demolire gli avversari. Inanellando ben tre game di fila, la Corea del Sud vola dritta in semifinale, dove incontrerà la vera sorpresa di queste fasi finali del torneo mondiale: la Francia, capace di ridurre in ginocchio l'altro squadrone asiatico.

A partire dalle 17.30 di questo pomeriggio potremo assistere a due semifinali di assoluto rilievo: Canada vs. Svezia e, ovviamente, Corea del Sud contro i (fortunatissimi?) ragazzi francesi.

La finale per il terzo posto e la finalissima che incoronerà i nuovi campioni del mondo di Overwatch si terranno, rispettivamente, a partire dalle 20.30 e dalle 22.00 (orario nostrano). Appuntamento dunque a stasera con lo spettacolo della Overwatch World Cup!