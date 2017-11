Overwatch World Cup: Corea del Sud in finale, Francia esce a testa alta

Le squadre non erano ancora entrate nell'Arena e già i caster si lanciavano in pronostici funesti per la nazionale francese, vera outsider del torneo e capace di stupire nel corso dei quarti di finale giocati ieri. Un esempio di solidità, quello della nazionale transalpina, che è riuscita a imporsi sui poveri ragazzi cinesi.

Gli analisti davano i transalpini perdenti per 3 a 1. Non avevano tutti i torti.

Sin dai primi colpi scambiati nel game introduttivo, Flow3r si è prodotto in un team kill che ha spazzato via in un sol colpo l'intero team francese. E la cosa si è ripetuta più volte, purtroppo per loro, con giocate eclettiche da parte da tutta la squadra asiatica (con Flow3r in testa, vero mattatore dell'incontro con Genji, McRee e Widowmaker).

Non possiamo dire che i ragazzi francesi non ci abbiano provato, mettendo in campo tutta la loro abilità e tenacia. Sono riusciti a conquistare il terzo game, e nel quarto sono riusciti addirittura a dare del filo da torcere ai coreani grazie a delle ottime giocate e del gioco di squadra. Un game splendido ed emozionante quello combattuto a Osservatorio Gibilterra, non c'è dubbio.

La Francia, però, ha dovuto chinare il capo e rendere onore ai ragazzi della Corea del Sud che volano dritti in finale, dove troveranno gli agguerriti canadesi.

La finale di consolazione, invece, vedrà due nazionali tutte europee scendere in campo, tra pochissimi minuti.