Overwatch World Cup: la Francia stupisce a sorpresa, Cina eliminata!

Strategie molto diverse, rispetto allo scontro precedente, quelle che abbiamo visto nel corso del terzo quarto di finale tra

Dopo un primo game d’apertura vinto dai francesi, il Team China si è immediatamente ripreso, facendo valere tutta la propria superiorità tattica e territoriale. Si trattava, però, di un fuoco di paglia destinato a spegnersi immediatamente.



Il secondo game, nella mappa ibrida di Numbani, ha mostrato tutti i limiti della nazionale cinese. Il team asiatico, infatti, ha mostrato diversi punti deboli dovuti al cambio in corsa di quattro dei suoi sei componenti originali a causa dei problemi legati al visto d’ingresso negli States. sono mancate la coesione e la sinergia, insomma, a tutto vantaggio dei ragazzi francesi che hanno potuto approfittare delle clamorose sviste avversarie.



Nel terzo game è successa esattamente la stessa cosa: la nazionale cinese si è scompaginata, cedendo troppe kill all’avversario e difettando di tattica. La Francia dunque si è guadagnata abbastanza facilmente il game, giungendo al quarto scontro con la sicurezza del vantaggio.



Junkertown, ancora una volta un payload puro, si pone come l’ago della bilancia dell’intero match. Il game è stato combattutissimo, tanto da finire ai supplementari. Alla fine, tra la sorpresa di tutti i presenti e dei caster, la Francia conclude con uno spettacolare 6 a 5, avanzando direttamente alla semifinale con il punteggio conclusivo di 3 a 1.



Il team cinese saluta e se ne va mesto, mentre l’altra squadra asiatica si appresta a tenere alto l’onore dell’intero continente contro la nazionale di casa. dal match Corea del Sud vs. Stati Uniti uscirà infatti l'ultima semifinalista della competizione mondiale.