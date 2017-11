Overwatch World Cup: la medaglia di bronzo va alla Svezia

Non ci sono tempi morti per le squadre impegnate nella coppa del mondo di Overwatch. La Francia, dopo aver patito la sconfitta contro i favoritissimi coreani, è tornata nell'Arena per conquistarsi la medaglia di bronzo nella finalina di consolazione contro l'altra squadra nordeuropea.

La stella di Soon (efficace flanker della squadra transalpina), messa in ombra nel precedente match dall'avversario Flow3r, è tornata a rifulgere contro la Svezia.

Il primo game è stato un sostanziale predominio dei francesi, mentre nel secondo la situazione è tornata in piena parità grazie al grande controllo degli scandinavi che sono riusciti a spuntarla ai supplementari.

Nel terzo game i francesi si sono rifatti sotto ma il match è rimasto sostanzialmente in parità, mentre nel successivo gli svedesi sono riusciti a riprendersi una lunghezza di vantaggio.

Il quinto game, come è accaduto spesso in questa intensa due giorni californiana, è stato quello decisivo, con i francesi che, probabilmente giunti troppo stanchi dalla sessione precedente, proprio non ci son riusciti a tenere il passo.

In questo momento è in corso la finalissima tra Corea del Sud e Canada che incoronerà il campione del mondo del 2017. Al momento, dopo due game, la nazionale coreana sta conducendo, secondo pronostico, per 2 a 0. Vi ricordiamo che la finalissima si svolge al meglio dei sette game.