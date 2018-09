Overwatch World Cup 2018: il risultato del match Italia vs Polonia

E' ufficialmente partita la Overwatch World Cup 2018, uno dei match più importanti della giornata di oggi è stato quello tra Italia e Polonia. Come se la sono cavata le due squadre e quale delle due è riuscita a portare a casa la vittoria?

Dopo una, e dopo un inizio non proprio brillante da parte della compagine italiana, gli azzurri sono riusciti a ottenere un'importantissima vittoria nella Overwatch World Cup contro la nazionale polacca, sulla carta il team favorito per la vittoria finale di quest'incontro.

Con le stroardinarie prestazioni di DragonEddy e Midna, gli azzurri sono riusciti a ribaltare i pronostici strappando la vittoria agli avversari proprio negli ultimi istanti della partita, con l'ultimo punto disponibile, dopo un 2 a 2 decisamente combattuto e che ha mostrato sia alcune criticità del nostro team che le sue straordinarie capacità di reazione e di organizzazione rispetto alla squadra opposta.

Dopo aver sofferto l'ottimo Doomfist avversario (d'altronde Danye era uno dei giocatori da tenere d'occhio già da prima della partita) a King's Row, il team azzurro si trovava in grande difficoltà, dovendo rimontare il primo punto e con la necessità di fare un ottimo tempo in questa seconda mappa. Per fortuna, il team italiano è stato in grado di offrire una prestazione magistrale, soprattutto nel secondo scontro su King's Row, necessario per decretare il vincitore, dato che entrambe le compagine sono riuscite a completare la mappa superando le rispettive difese. Spingendo con ottimo gioco di squadra, l'Italia è riuscita a portare avanti il carico dal primo punto di King's Row fino a pochi centimetri dalla zona d'arrivo del terzo e ultimo punto durante i soli tempi supplementari.

Eccezionali. Domani, il team sarà chiamato a due sfide particolarmente importanti: con l'Olanda per guadagnare punti fondamentali per il passaggio del turno, e con la Francia, una delle squadre più forti al mondo e con cui sarà di certo un piacere scontrarsi per gli azzurri della nazionale.