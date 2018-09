Overwatch World Cup: al via il girone dell'Italia, seguitelo con i Morning Stars

Il Team Italia di Overwatch, guidato da Alessio Mameli, ex coach dei Samsung Morning Stars Black, è approdato a Parigi per tentare l'impresa: passare indenni la difficilissima fase a gironi per poter accedere agli ottavi, con le migliori nazionali del mondo.

Ecco il roster completo selezionato da Mameli (ora ai We Have Org) e dal resto del comitato della nazionale italiana composto da Nicholas “crYstalgecKo” Pietrosanti, ex player e community manager dei Samsung Morning Stars e dal Community Lead, Thomas “HAL” Avallone, già membro dello staff tecnico azzurro lo scorso anno.

Tank: Luft, Midna, DragonEddy. Luft e DragonEddy vestono la divisa dei Samsung Morning Stars Blue, mentre Midna è l'unico talento italiano ai Contenders (per ora) con la formazione We Have Org.

DPS: Carnifex (ex Samsung Morning Stars Black), HearThBeaT.

Healer: Bimbz, Nisa. Altri illustri ex Morning Stars Black. Bimbz, Nisa e Carnifex tornano dopo aver partecipato alla spedizione dell'anno scorso.

L'Italia dovrà vedersela con il paese ospitante (ovvero la Francia), Regno Unito (nazionale temibile per giocatori che militano anche nella Overwatch League), Polonia, Paesi Bassi e Germania.

Di seguito vi riportiamo il programma delle dirette in italiano relative al girone europeo, come di consueto trasmesse sul canale Twitch dei Morning Stars.

Venerdì 21 Settembre:

- 12.00 Francia - Olanda;

- 13.45 Regno Unito - Germania;

- 15.30 Polonia - Italia;

- 17.15 Germania - Olanda;

- 19.00 Regno Unito - Polonia.

Sabato 22 Settembre:

- 12.00 Francia - Germania;

- 13.45 Olanda - Italia;

- 15.30 Germania - Polonia;

- 17.15 Francia - Italia;

- 19.00 Olanda - Regno Unito.

Domenica 23 Settembre:

- 12.00 Italia - Germania;

- 13.45 Francia - Polonia;

- 15.30 Italia - Regno Unito;

- 17.15 Polonia - Olanda;

- 19.00 Francia - Regno Unito.

A latere del mega evento che decreterà le nazionali qualificate, verrà trasmessa anche la finale del campionato Contenders europeo che vedrà scontrarsi gli Angry Titans e gli Eagle Gaming.