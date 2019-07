Overwatch: Wrecking Ball, Junkrat e Roadhog nei nuovi set LEGO

Nelle ultime ore LEGO ha annunciato l'arrivo di una nuova ondata di prodotti dedicati agli eroi di Overwatch, grazie ai quali la già corposa serie di set a base di mattoncini si espanderà ulteriormente.

I set LEGO Overwatch in questione sono due: Wrecking Ball e la coppia formata da Junkrat e Roadhog. Il primo set ricorda quello di Bastion e vi permetterà di costruire l'enorme robot al cui interno potrete posizionare il tenero Hammond. L'altro set include invece la motocicletta con tanto di sidecar nella quale collocare i due buffi criminali australiani e, all'interno della confezione, troverete anche un grosso cartellone di Junkertown. Il prezzo dei due prodotti dovrebbe essere rispettivamente di 20 e 50 sterline e, al momento, non si conoscono i dettagli sulla possibile data d'uscita. Con tutta probabilità il loro arrivo nei negozi è previsto per la fine dell'estate, quindi non dovrebbe mancare moltissimo all'apertura delle prenotazioni.

Prima di lasciarvi alle immagini dei due set, vi ricordiamo che per i prossimi giorni avrete l'opportunità di acquistare un'esclusiva skin di Zenyatta ispirata al giocatore professionista di Overwatch Jjonak. Sapevate che Blizzard potrebbe implementare un blocco dei ruoli nella Overwatch League per mettere un freno alla GOAT?