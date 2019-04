Overwatch, anche Wrecking Ball si prepara a Tempesta Imminente: ecco la speciale Skin!

Si avvicina l'inizio del nuovo evento speciale Tempesta Imminente in Overwatch ed il Team di Blizzard Entertainment è pronto a vestire a festa gli Eroi del celebre shooter!

Nel corso degli ultimi giorni, infatti, la Software House ha progressivamente presentato le nuove skin che potranno caratterizzare i personaggi di Overwatch. Ad aprire le danze è stata la skin Talon di Baptiste, mentre recentemente sono stati condivisi con il pubblico i costumi di Junkrat e Moira. Questa volta è dunque il turno di un altro Eroe dell'universo narrativo dello shooter di casa Blizzard: il criceto Wrecking Ball!

L'adorabile ed agguerrito combattente è infatti pronto a prender parte all'evento Tempesta Imminente, sfoggiando per l'occasione la Skin "High Roller". Potete osservarne i dettagli grazie all'anteprima video disponibile in allegato al Tweet presente in calce a questa news. Con quest'ultima, il peculiare tank è pronto ad affrontare con incredibile stile il nuovo evento speciale di Overwatch, senza per questo rinunciare al suo vasto assortimento di armamenti! Cosa ve ne pare, vi piace?

Ne approfittiamo per rammentare a Lettori e Lettrici che lo speciale evento Tempesta Imminente avrà inizio a breve. Quest'ultimo infatti esordirà in Overwatch in data martedì 16 aprile e resterà disponibile in-game sino al prossimo 6 maggio.