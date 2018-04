Overwatch: xQc mostra tutto il nuovo potenziale di Lucio dopo le modifiche nel PTR

La nuova patch dell'hero shooter targato Blizzard è finalmente andata live nel PTR, portando con sé una serie di modifiche e aggiunte davvero importanti, soprattutto per alcuni eroi. L'ex giocatore dei Dallas Fuel,Félix 'xQc' Lengyel, ha mostrato in particolare alcune dei nuovi trick che è possibile fare con Lúcio.

Per ciò che riguarda le modifiche più significative della prossima patch, queste si sostanziano – come già saprete – nell'aggiunta della nuova mappa italiana, Rialto, e il rework di Hanzo, che è stato al centro di grandi discussioni per tutto lo sviluppo fino al suo rilascio nel PTR.

Ci sono state alcune modifiche contenute nella patch, tuttavia, la cui portata probabilmente non era stata prevista da Blizzard. Tra queste, si è presentato un certo potenziamento al “wallriding” di Lúcio.

Ecco le principali modifiche: è meno probabile che il wallriding venga interrotto quando si percorre una superficie verticale; è possibile aggirare gli angoli (sia negli angoli esterni che negli angoli interni) senza cadere; ora l'eroe può tornare sulla stessa parete dopo aver interrotto l'azione, a condizione che il salto lo porti abbastanza lontano dal punto di stacco iniziale.

Inoltre, il boost alla velocità del salto dalla parete è diminuito da 2,5 m/s a 2,0 m/s.

Sebbene i cambiamenti non sembrino così importanti, almeno in superficie, rappresentano un enorme passo della direzione del potenziamento per il rinnovato ventaglio di opzioni tattiche e di movimento di Lúcio e, in alcune circostanze, possono permettergli cose che prima non sarebbero state possibili.

Durante il test della patch nel PTR, xQc ha dato prova (ovviamente sempre con la sua consueta pacatezza) di quanto affermato. L'ex pro player dei Dallas Fuel ne ha scoperto una in particolare, come potete vedere nel breve filmato in calce alla notizia.

Nel bel mezzo del punto di controllo del giardino della Torre di Lijiang, Lúcio può ora tranquillamente girare attorno all'enorme colonna posta nel centro, sfruttando così non solo la verticalità della mappa ma anche una posizione di assoluto vantaggio nei confronti del team avversario.