Overwatch: xQc riparte dal basso, in un team che si giocherà i Contenders Trials

L'ex tank dei Dallas Fuel Félix "xQc" Lengyel si unirà al team GOATS per gli Overwatch Contenders Trials. Dopo esser stato allontanato dai Fuel in seguito alle polemiche e alle sospensioni rimediate nel corso delle prime settimane della Overwatch League, il canadese era tornato a streammare su Twitch.

Evidentemente quella vita, se escludiamo gli interventi della polizia, gli stava stretta e ciò l'ha portato a rientrare nel circuito competitivo di Overwatch.

I GOATS si sono qualificati per gli Overwatch Contenders Trials dopo aver terminato al primo posto i playoff della Overwatch Open Division. Le prime quattro squadre dei Trials passeranno all'evento principale per il Nord America, i Contenders.

La nuova squadra dell'ex giocatore dei Dallas Fuel non è esente da polemiche, esattamente come il loro neo acquisto. Secondo quanto riportato su Twitter, diversi giocatori sarebbero stati sospesi e poi non iscritti per l'intera stagione. Due giocatori dei GOATS, infatti, sono stati bannati per account boosting, in questo modo avrebbero – dietro compenso economico – aumentato il ranking di un terzo giocatore.

Gli Overwatch Contenders Trials per il Nord America sono previsti per il 9 giugno, quando si giocheranno anche i Trials europei che vedranno impegnati i Samsung Morning Stars Blue. Le squadre che passeranno ai Contenders, poi, saranno scelte entro il 24 giugno.

I GOATS affronteranno squadre come Mirage Sport Électronique, Grizzly Esports, Last Night's Leftovers e Bye Week.