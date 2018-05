Owlboy: annunciata una limited edition disponibile in 6000 esemplari

Con un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, il publisher Soedesco ha annunciato una limited edition di Owloby che rischia di diventare molto rara: di questa particolare edizione, infatti, verranno prodotte soltanto 6000 copie in tutto il mondo.

L'annuncio ufficiale è arrivato con un tweet abbastanza striminzito, senza fornire particolari dettagli sulla limited edition di Owlboy, a parte il fatto che verrà prodotta a tiratura limitata: saranno soltanto 6000, infatti, le copie che verranno distribuite in tutto il mondo. In questo caso, insomma, possiamo parlare davvero di edizione "limitata" nel senso stretto del termine, per la felicità di tutti i collezionisti.

Il publisher ha promesso di svelare a breve ulteriori informazioni sulla limited edition di Owlboy, versione di cui attualmente ignoriamo il prezzo e i contenuti. Al momento possiamo basarci soltanto sull'immagine condivisa su Twitter (la trovate a fondo pagina), con quelle che sembrano le due colorazioni disponibili per il package: all'interno troveremo diversi bonus come la colonna sonora e un artbook illustrato?

Per scoprirlo non rimane che attendere nuove notizie da Soedesco. Intanto vi ricordiamo che Owloboy arriverà in edizione retail su PlayStation 4 e Nintendo Switch il prossimo 29 maggio, accostandosi alla versione digitale attualmente disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch.