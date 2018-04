Owlboy arriva la prossima settimana su PlayStation 4 e Xbox One

ha annunciato che Owlboy sarà disponibile dal prossimo 10 aprile su PlayStation 4 e Xbox One, in formato digitale scaricabile da PlayStation Store e Xbox Store. Inizialmente attese per febbraio insieme all'edizione Switch, le versioni PS4 e Xbox hanno subito un leggero ritardo ma finalmente sono pronte a vedere la luce.

Questa la sinossi diffusa dagli sviluppatori: "Esplora un mondo vivace di pixel in un’avventura con meccaniche di gioco di piattaforma e volo.

Otus è muto e per questo deve combattere ogni giorno per essere all’altezza delle aspettative

della sua comunità di gufi. Le cose vanno di male in peggio, quando improvvisamente i pirati del

cielo fanno la loro comparsa.

Owlboy è un gioco d’esplorazione in un mondo aperto, in cui meccaniche di gioco di piattaforma e di volo si mischiano, con richiami nostalgici 3 alla pixel art per un audience contemporaneo

Colleziona tutto. Recluta gli amici di Otus per combattere con te, ognuno con le proprie abilità e storie

Immense prigioni ed emozionanti sfide finali

Un’avventura in corso da 10 anni

Quello che segue è un viaggio tra rovine infestate da mostri, incontri inaspettati e difficoltà che

nessuno dovrebbe mai affrontare."

Owlboy è già disponibile in formato digitale su PC e Switch, l'edizione retail per PlayStation 4 e Nintendo Switch uscirà invece il prossimo 29 maggio.