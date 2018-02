Owlboy arriverà in edizione retail su Switch e PS4 il 29 maggio

hanno annunciato che l'edizione retail di Owlboy sarà disponibile sua partire dal 29 maggio, a qualche settimana di distanza dal debutto del gioco sulle due console. Pubblicato un nuovo gameplay trailer: lo trovate in cima alla notizia.

Dopo l'ottima accoglienza di critica e pubblico riscossa su PC nel 2016, Owlboy si prepara finalmente a debuttare su PlayStation 4, Switch e Xbox One il 13 febbraio in forma digitale, per poi arrivare anche in edizione fisica il 29 maggio sulle console Nintendo e Sony.

Nell'attesa che il titolo approdi su console, in cima alla notizia potete gustarvi il nuovo gameplay trailer, mentre a fondo pagina trovate le due copertine ufficiali della versione retail. Per saperne di più sul gioco, invece, potete leggere direttamente la nostra Recensione di Owlboy.