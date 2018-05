Owlboy: la limited edition arriverà su PS4 e Switch il 13 luglio

Il publisher Soedesco ha svelato tutti i dettagli della limited edition di Owlboy: la rara versione da collezione sarà disponibile a partire dal 13 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Vediamo i contenuti della confezione.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, la limited edition di Owlboy includerà i seguenti contenuti:

Una copia del gioco base di Owlboy per Nintendo Switch o PlayStation 4

Certificato di autenticità con un numero in edizione limitata unico

Colonna sonora originale di Owlboy su copia fisica

Uno speciale diario su cui annotare le nostre avventure

Manuale di Owlboy ricco di informazioni utili sul gioco

Due spille, uno del logo di Owlboy e uno del personaggio principale Otus

Due monete in metallo ispirate al collezionabile "Buccanary coins" presente nel gioco

Foglio con 17 adesivi di Owlboy

Soedesco aveva già confermato la tiratura limitata di questa versione: la limited edition di Owlboy per PlayStation 4 e Nintendo Switch, infatti, sarà disponibile soltanto in 6.000 esemplari distribuiti in tutto il mondo. Ricordiamo inoltre che le versioni PS4 e Switch del titolo arriveranno anche in edizione retail standard il 29 maggio, senza dimenticare naturalmente che la versione digitale è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Vi lasciamo con le immagini della limited edition riportate in calce alla notizia.