Oxenfree 2 si aggiunge alla lista dei giochi rinviati, ecco la nuova finestra di lancio

Siamo ormai abituati ad assistere al rinvio di progetti, che provengano essi da team più o meno importanti. Ad aggiungersi all'ormai lunghissima lista di titoli che non riusciranno ad arrivare sugli scaffali entro la fine dell'anno è Oxenfree 2.

Il titolo in sviluppo presso Night School Studio, software house che è ora proprietà di Netflix, arriverà infatti nel corso del prossimo anno. A renderlo ufficiale è lo stesso team di sviluppo con il seguente post pubblicato su Twitter:

"Ci sentiamo in dovere per la nostra community di rendere Okenfree 2: Lost SIgnals il miglior gioco possibile. Grazie alle vostre fan art e ai vostri commenti entusiasti avete acceso in noi la voglia di rendere questo progetto il nostro miglior gioco di sempre. Per far sì che Oxenfree 2 sia davvero speciale e offra più localizzazioni, stiamo spostando al 2023 la finestra di lancio. Grazie pe la pazienza, il supporto e la comprensione. Non vediamo l'ora di condividere il gioco con voi."

Attualmente non si conosce la data d'uscita ufficiale e la finestra di lancio è un generico 2023. Bisognerà quindi attendere ancora un po' prima che l'azienda decida di rendere pubblica la nuova data di lancio del gioco.

Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Oxenfree 2 Lost Signals a cura di Cristina Bona, che ha avuto l'opportunità di provare una demo del gioco. Per chi non lo sapesse, inoltre il primo Oxenfree è gratis per gli abbonati a Netflix.