Oxenfree 2 Lost Signalis ha una data d'uscita su PC, PS5 e Nintendo Switch

Soltanto poche settimane fa un dataminer svelava la possibile data d'uscita di Oxenfree 2 Lost Signalis, la nuova avventura narrativa di Night School Studio e MWM Studios. Il leak si è rivelato veritiero, dato che la conferma sul debutto del gioco è arrivata nel corso del Nintendo Indie World Showcase di aprile 2023.

Verso la fine dell'evento, infatti, Oxenfree II si è mostrato attraverso un nuovo trailer che, oltre a deliziarci con le atmosfere e gli scenari evocativi del gioco, ha rivelato anche che sarà disponibile tra pochi mesi, precisamente il prossimo 12 luglio. Oltre al debutto su Nintendo Switch, l'opera di Night School Studio e MWM Studios sbarcherà anche su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam. In aggiunta, i pre-order del gioco sono già attivi sia sul PlayStation Store che sul Nintendo eShop.

Oxenfree II Lost Signalis è ambientato 5 anni dopo le vicende del precedente episodio, e promette di intrattenere i giocatori con vicende ancora più coinvolgenti rispetto all'originale Oxenfree. "Con Oxenfree II vogliamo approfondire l'essenza ed il mondo che hanno reso così speciale il gioco originale, immergendo nel frattempo i giocatori in una storia del tutto nuova e con una posta in gioco ancora più alta", afferma in un comunicato stampa Sean Krankel, co-fondatore di Night School Studio, che aggiunge: "Questo gioco è stato realizzato con amore, e non vediamo l'ora che i giocatori impersonino Riley plasmandola attraverso scelte che le stravolgeranno la vita, superando sfide sovrannaturali che minacciano di distruggere il suo futuro".

Originariamente previsto per il 2022, Oxenfree 2 venne rinviato al 2023 lo scorso settembre. Adesso è quasi tutto pronto per l'esordio dell'avventura sul mercato.