Oxenfree 2 Lost Signals arriva in estate: dataminer svela la data di uscita

Originariamente atteso nel corso del 2022, il sequel di Oxenfree si è ritrovato a essere protagonista di un corposo rinvio, che ha rimandato a un generico 2023 l'appuntamento con il titolo.

Al momento, da Night School Studio non sono stati condivisi ulteriori aggiornamenti sulla data di uscita dell'avventura, ma l'informazione sembra essere trapelata in anticipo. Come potete verificare in calce a questa news, il noto dataminer attivo su Twitter come PlayStation Game Size è infatti riuscito a rintracciare nuovi dettagli su Oxenfree II: Lost Signals nei server del PlayStation Store.

Stando a quanto riferito dall'indagatore di codici, l'Indie dovrebbe vedere la luce sul mercato videoludico nel corso dell'estate. In particolare, la data da appuntarsi sul calendario sarebbe quella di mercoledì 12 luglio 2023. Per il momento, ovviamente, nessuna conferma in merito è giunta da fonti ufficiali. Night School Studio non ha infatti offerto nuovi dettagli in merito al rinvio di Oxenfree II: Lost Signals al 2023.

In attesa di eventuali conferme o smentite, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra prova di Oxenfree II: Lost Signals, realizzata in occasione del Tribeca Games Festival dello scorso anno. Il sequel di Oxenfree era infatti stato incluso nella prestigiosa selezione, insieme a titoli del calibro di A Plague Tale: Requiem.