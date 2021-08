Oxenfree 2 Lost Signals: l'avventura paranormale arriva anche su PS4 e PS5

Dalle pagine del PS Blog, i ragazzi di Night School e MWM Studios annunciano che Oxenfree 2 Lost Signals, il secondo atto dell'avventura paranormale esordita nel 2016 su PC e console, arriverà anche su PS4 e PlayStation 5.

Il nuovo episodio della serie ci porterà a cinque anni di distanza dagli eventi conclusivi del primo capitolo. Nella cornice digitale di Camena, vedremo Riley ritornare nella sua città natale per indagare sull'origine del misterioso segnale radio captato nella storia che ha fatto da sfondo al primo Oxenfree.

Sul fronte del gameplay e del comparto grafico, il progetto di Lost Signals rimarrà nel solco tracciato dal titolo primigenio per evolverne i contenuti sia sotto il profilo ludico che artistico, merito di una nuova serie di enigmi da risolvere, di ambientazioni da esplorare liberamente e di persone da incontrare.

Il "coming soon" che conclude il trailer confezionato per l'occasione dagli autori di Night School e MWM Studios ci ricorda che Oxenfree 2 Lost Signals sarà disponibile più avanti nel 2021 su PS4 e PlayStation 5, come pure su PC e Nintendo Switch. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sull'impianto di gioco e sulla data di lancio, vi invitiamo a ripercorrere la storia di questa avventura paranormale con la nostra recensione di Oxenfree.