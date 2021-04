Oxenfree 2 Lost Signals: svelato il sequel dell'avventura paranormale per PC e Switch

Durante il Nintendo Indie World, i ragazzi di Night School e MWM Studios hanno confermato di essere al lavoro su Oxenfree 2 Lost Signals con un video che ha mostrato le primissime scene di gameplay tratte dal sequel dell'avventura paranormale esordita nel 2016 su PC e console.

Il prossimo atto di Oxenfree sarà ambientato a cinque anni di distanza dagli eventi conclusivi del primo capitolo. Nel corso dell'avventura assisteremo al ritorno di Riley nella sua città natale di Camena per indagare sull'origine del misterioso segnale radio captato nel titolo primigenio.

Sotto il profilo strettamente ludico e grafico, il progetto di Lost Signals si riallaccia al primo Oxenfree per evolverne i contenuti grazie a una serie tutta nuova di enigmi da risolvere, persone da incontrare e ambientazioni da esplorare.

Il trailer di annuncio di Oxenfree 2 Lost Signals ne fissa l'uscita per quest'anno su PC e Nintendo Switch, ma non fornisce ulteriori chiarimenti sulla finestra di commercializzazione e sulle possibili trasposizioni per console PlayStation e Xbox. In attesa di avere un quadro più chiaro della situazione, vi rimandiamo al reveal trailer di Lost Signals e, per un veloce ripasso, alla nostra recensione di Oxenfree.