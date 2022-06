Oxenfree 2: 'segnali dal futuro' nel gameplay del Tribeca Spotlight

Gli sviluppatori degli studi Night School presenziano al Tribeca Games Spotlight per mostrare Oxenfree 2 Lost Signals, l'avventura paranormale ispirata agli horror anni '80 e ai film di formazione.

Cronologicamente collocato a cinque anni di distanza dagli eventi conclusivi del primo capitolo, Lost Signals ci riporterà a Carmena per indagare insieme a Riley sull'origine dell'enigmatico segnale radio captato dai protagonisti dell'originario Oxenfree.

Dal punto di vista strettamente ludico, Lost Signals rimarrà nel solco tracciato dal primo Oxenfree ma ne evolverà le meccaniche con l'aggiunta di tante tipologie inedite di misteri da risolvere, una maggiore interazione con gli elementi dello scenario e delle scelte più profonde da compiere dialogando con i PNG.

Come sottolineano gli stessi sviluppatori, "le tue scelte saranno decisive durante l'intero corso del gioco. Il modo in cui deciderai di affrontare ogni evento cambierà per sempre il tuo destino". Il lancio di Oxenfree 2 Lost Signals è previsto nel 2022 su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il video gameplay di A Plague Tale Requiem pubblicato da Asobo Studio in occasione dello showcase di Tribeca.