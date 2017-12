Oxenfree per PC gratis su GOG per un periodo limitato

Tempo di regali su: in vista del Natale, il marketplace dioffrein download gratuito: il gioco è scaricabile gratis per 48 ore, una volta riscattato il codicesarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Si tratta davvero di un bel regalo se pensiamo che Oxenfree viene venduto normalmente a 19.99 euro: avete 48 ore di tempo per aggiungere il gioco alla vostra libreria, vi coviene approfittarne priam che torni ad essere a pagamento.

Oxenfree pesa 1.9 GB, la version in download su GOG è compatibile con Windows 7, 8, 10, Mac OS e Linux ee include audio in inglese e sottotitoli in tedesco, spagnolo, francese e italiano. Non sono previsti invece contenuti bonus o extra di alcun tipo oltre al gioco completo.