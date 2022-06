Ozil lascia il calcio? L'agente prospetta un futuro negli eSport di FIFA e Fortnite

Nel corso di un'intervista concessa da Erkut Sogut ai giornalisti di The Telegraph, l'agente di Mesut Ozil ha candidamente ammesso che il campione tedesco desidera diventare un giocatore professionista di Fortnite al termine della sua carriera da calciatore.

L'agente del pluripremiato centrocampista ex Werder Brema, Real Madrid e Arsenal ricorda che Ozil ha ancora due anni di contratto con la sua attuale squadra, il Fenerbahce, nonostante sia stato messo ai margini del progetto inaugurato dal suo nuovo allenatore Jorge Jesus.

Riflettendo sul futuro del suo assistito, Sogut prospetta l'ipotesi del ritiro spiegando che "Ozil non giocherà più a calcio in nessun altro club, o almeno è quello che penso. Per lui non riesco a vedere un futuro oltre il Fenerbahce".

L'esclusione dalla rosa del club turco, di conseguenza, potrebbe portare al prematuro ritiro del trentatreenne Mesut Ozil dal calcio professionistico. Da qui l'ipotesi della nuova carriera nell'eSport paventata da Sogut in virtù della mai celata passione di Ozil per Fortnite e lo streaming.

Nell'intervista, l'agente non nasconde infatti che "Ozil è davvero bravo in queste cose, e a dire il vero penso che non sorprenderebbe vederlo partecipare in futuro a eventi professionistici di Fortnite. Possiede già un team, l'M10 eSports, con diversi talenti al suo seguito, oltre a una 'gaming house' in Germania. E poi ha questa passione per FIFA e Fortnite".

A voler dar retta all'agente Sogut, quindi, presto Ozil potrebbe appendere gli scarpini al chiodo per abbracciare una nuova carriera da videogiocatore professionista di Fortnite Capitolo 3 o FIFA.