P.T. la demo di Silent Hills non funziona su PS5, è ufficiale

A ottobre Polygon e GamesRadar avevano affermato che P.T. sarebbe stato compatibile con PlayStation 5, in realtà però le cose non stanno così e ad oggi arriva la conferma ufficiale. P.T. non funziona su PS5.

P.T. è stato effettivamente compatibile con PS5 per poche settimane, adesso però il playable teaser di Silent Hills è tornato in stato "non compatibile", secondo Polygon la demo girava senza problemi su PlayStation 5, esattamente come su PS4, senza bug o problemi tecnici di alcun tipo.

Gematsu ha contattato Sony Interactive Entertainment per capire come mai P.T. non è più compatibile con PlayStation 5, un portavoce della compagnia ha fatto sapere che si tratta "di una decisione presa dal publisher", ovvero Konami. Evidentemente la casa giapponese ha preferito non rendere P.T. compatibile con PS5 dal momento che il progetto Silent Hills è stato cancellato ormai da molti anni.

P.T. continuerà a vivere solo nelle PS4 di coloro che lo hanno già scaricato e mai cancellato dall'hard disk, dal momento che il file è stato rimosso anche dal PlayStation Store. Da tempo si parla di un possibile ritorno di Silent Hill su PS5 in esclusiva... sarà vero?