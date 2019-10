P.T. Emulation: scaricabile gratis su PC il nuovo remake fan made dell'horror di Kojima

Quasi a voler strappare un po' di visibilità mediatica al video di lancio di Death Stranding, il programmatore e designer indipendente Artur Laczkowski decide di pubblicare la versione finale di P.T. Emulation, il remake fan made della demo di Silent Hills realizzata sotto l'egida di Hideo Kojima.

Il progetto di Laczkowski non reinterpreta il microcosmo a tinte oscure della demo horror apparsa su PlayStation 4 al termine dell'E3 2015 ma ambisce a ricrearne da zero l'intera esperienza, "emulando" l'opera degli autori di Kojima sotto il profilo strettamente grafico, ludico e contenutistico. Il tutto, senza poter attingere agli asset originari ma basandosi esclusivamente sulla sua esperienza maturata dopo ore ed ore di gameplay.

In cima alla notizia potete ammirare il trailer di lancio ufficiale di P.T. Emulation: nel messaggio che accompagna la pubblicazione del video e la disponibilità al download gratuito di questo remake fan made, l'autore ha affermato di aver lavorato per mesi a questo progetto e, già che c'ra, ha augurato buon Halloween a tutti gli appassionati di videogiochi horror.

A proposito di P.T. e del vuoto lasciato dalla cancellazione di Silent Hills, sapevate che di recente Hideo Kojima è tornato sulla questione per affermare di voler realizzare un gioco horror in futuro? Nel frattempo c'è chi, studiando con attenzione P.T., ha scoperto in inquietante dettaglio su Lisa.