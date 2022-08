P.T.: Guillermo del Toro è ancora seccato per la cancellazione di Silent Hills

I festeggiamenti per l'ottavo anniversario di P.T., Playable Teaser del del defunto Silent Hills non hanno fatto altro che riaprire una ferita mai completamente rimarginata nel cuore di tanti videogiocatori. A quanto pare, neppure Guillermo del Toro si è ancora ripreso dopo il duro colpo inferto da Konami.

Il regista che ha vinto il premio Oscar nel 2018 per La Forma dell'Acqua, stava infatti collaborando con Hideo Kojima e Norman Reedus alla realizzazione del gioco horror, dunque il suo legame emotivo con il progetto è sempre stato molto forte. Per questo motivo non giunge del tutto inaspettata la sua reazione al tweet celebrativo di Kojima, composta da due semplici lettere - "F.K." - che oltre a imitare la formula del titolo della demo "P.T.", parrebbero celare anche un significato ben più profondo: secondo l'opinione comune, infatti, quelle rappresenterebbero le iniziali di "F**k Konami".

L'impressione, dunque, è che del Toro stia covando ancora un po' di risentimento nei confronti della decisione della casa giapponese, risalente all'ormai lontano 2015. Da allora, il regista si è riavvicinato al mondo dei videogiochi partecipando a Death Stranding, mentre nel web si sono susseguiti una vagonata di rumor mai confermati e speculazioni mai concretizzate sul ritorno della serie Silent Hill.

