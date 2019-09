P.T.: hacker svela un altro inquietante dettaglio su Lisa

Nonostante abbia di recente festeggiato i suoi cinque anni dall'uscita, la demo dello sfortunato Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo del Toro continua a riservare delle sorprese decisamente spaventose.

Alcuni hacker stanno continuando a spulciare con estrema attenzione ogni singolo file di P.T. e dopo l'inquietante scoperta su Lisa, il cui modello 3D sembra essere sempre presente alle spalle del protagonista, è stato ritrovato un altro interessante dettaglio sulla donna. Nelle primissime fasi della demo, infatti, la porta del bagno è chiusa a chiave e non vi è modo di entrarci prima di aver compiuto alcune azioni all'interno dell'opprimente corridoio. Stando a quanto scoperto dall'hacker McDonald, a nascondersi nel bagno in queste prime fasi non vi è solo il feto nel lavandino ma anche il cadavere senza testa di Lisa, posizionato all'interno della vasca.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli sulle ultime scoperte dell'utente, vi ricordiamo che il gioco, ormai cancellato, vantava la presenza di Norman Reedus come protagonista.

Nel caso in cui non doveste avere più accesso all'ormai introvabile demo, potete sempre dare una possibilità ad uno dei remake in Unreal Engine di P.T. pubblicati gratuitamente su PC.