P3 Dancing in Moonlight e P5 Dancing in Starlight: due brani remixati nel nuovo trailer

Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight saranno disponibili su PlayStation 4 e Vita il 4 Dicembre. Ogni gioco includerà 25 canzoni completamente remixate, una combinazione dei brani originali preferiti dai fan tratti da Persona 3 e Persona 5.

Il nostro ultimo trailer presenta i remix di due dei brani più popolari dei rispettivi giochi, Want To Be Close (ATOLS Remix) e Last Surprise (Jazztronik Remix). Persona Dancing Endless Night Collection sarà disponibile il 4 Dicembre, 2018. Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight saranno disponibili anche singolarmente (PS Vita | PS4). È ora possibile effettuare il pre-order delle edizioni fisiche dei singoli giochi e di Persona Dancing Endless Night Collection.

Caratteristiche VIP di Persona Dancing Endless Night Collection

Danza al ritmo dei tuoi brani preferiti di Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight in una edizione esclusiva che include le character art di Shigenori Soejima.

Include un codice digitale di Persona 4 Dancing All Night per PlayStation 4 – l’unico modo per giocare a P4D su PS4!

Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight includono:

Ritorna nel mondo di Persona 3 e Persona 5 e rivivi preziosi ricordi con le canzoni più memorabili dei giochi di Shoji Meguro, composte da Ryota Kozuka, assieme ai nuovissimi remix di ATOLS, Lotus Juice, Taku Takahashi, Jazztronik e altri ancora! Sblocca un totale di 25 brani preferiti dai fan, in ogni gioco. Danza! - Scegli tra diversi livelli di difficoltà e balla a fianco dei membri di SEES, e dei leggendari Ladri Fantasma, in un'esperienza di gioco ritmica personalizzabile. I personaggi possono fare a pezzi la pista da ballo, con un compagno, danzando bene durante una canzone e inserire la modalità "Fever"; prova le tue combinazioni di personaggi preferiti!

Voiceover in Inglese e Giapponese - Ascolta le voci dei tuoi personaggi preferiti in inglese o in giapponese con due opzioni audio!

Social - In "Social", i giocatori possono connettersi con i loro personaggi preferiti e approfondire i loro legami sociali attraverso conversazioni e mini-eventi. Inoltre possono soddisfare condizioni specifiche del personaggio per sbloccare eventi speciali e nuovi oggetti.

Colleziona Costumi - Colleziona ed equipaggia un gran varietà di costumi e accessori per creare un'esperienza di gioco ancora più vistosa.

Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight saranno disponibili in America in edizione fisica e digitale su PlayStation 4 e in edizione digitale su PlayStation Vita il 4 Dicembre 2018.