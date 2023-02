P55, il nuovo Firmware Beta ha risolto i problemi al VRR in molti giochi: la lista

Questa settimana Sony ha offerto ad una selezione di videogiocatori la possibilità di scaricare il nuovo Firmware Beta di PlayStation 5. La comunità italiana non è stata coinvolta nell'iniziativa, in compenso abbiamo avuto modo di scoprire quali sono le novità alle quali sta lavorando Sony e che possiamo aspettarci nei futuri firmware pubblici.

Tra gli interventi confermati ufficialmente figurano l'integrazione della chat vocale di Discord, dei miglioramenti alla libreria, la semplificazione del trasferimento dati da PS4 a PS5, la nuova icona "Unisciti alla partita" nelle chat dei party e l'estensione del supporto al Variable Refresh Rate (VRR) agli schermi con risoluzione 1440p... ma a quanto pare c'è anche dell'altro.

I giocatori che hanno già avuto modo di testare il Firmware Beta hanno notato che la compagnia giapponese ha anche silenziosamente risolto i problemi di screen flickering che si verificano durante l'impiego del VRR sui monitor IPS a 120Hz (o superiori), dovuti ai limiti fisici dei suddetti pannelli. Il difetto grafico è completamente sparito dai giochi che ne soffrivano, come The Last of Us Part I e Ratchet & Clank Rift Apart, ma sono gli unici. A seguire trovate la lista dei titoli nei quali si presentava il difetto e che adesso dovrebbero finalmente funzionare a dovere. A stilarla è stato il supporto ufficiale di Gigabyte, azienda produttrice di monitor come AORUS FI32U, Gigabyte M32U e Gigabyte M28U, tutti afflitti dal problema.

Astro's Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

The Last of Us Part I

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Su Reddit sono molteplici i giocatori che confermano, ma potrebbero essercene degli altri. Se siete tra coloro che sperimentano il problema grafico, non dovete far altro che pazientare in attesa del lancio del nuovo firmware di PlayStation 5 nel segmento pubblico. Solitamente, passano poche settimane dalla pubblicazione di una Beta all'effettiva disponibilità per tutti.