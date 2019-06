Pablo The Game è il nuovo gioco di Sfera Ebbasta e Rvssian!

Dopo il successo del videoclip Pablo, Rvssian e Sfera Ebbasta hanno deciso di realizzare un videogame per smartphone e tablet ispirato proprio al loro ultimo progetto.

Parliamo di Pablo The Game, un picchiaduro a scorrimento nel quale i giocatori vestiranno i panni di uno dei due "artisti" e dovranno combattere a suon di proiettili le orde di hater che cercheranno di ostacolarli. Come tutti i titoli di questo tipo, Pablo The Game include un sistema che permette di sbloccare e potenziare le varie armi, in modo da affrontare più serenamente i livelli successivi.

Il gioco è già disponibile su Google Play Store e App Store al prezzo di 1,09 euro e, stando alle informazioni presenti sulla pagina dovrebbe essere compatibile anche con gli smartphone e i tablet meno recenti. Tra i requisiti minimi per i dispositivi Apple, ad esempio, troviamo iOS 8.0 o una delle versioni successive.

Va inoltre precisato che, per i contenuti proposti, il gioco è vietato ai minori di 17 anni.