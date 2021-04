Pac-Man 99 annunciato, esce oggi ed è gratis per gli abbonati Nintendo Switch Online

A sorpresa, Bandai Namco ha annunciato Pac-Man 99, Battle Royale dedicato alla celebre pallina gialla, disponibile da oggi su Nintendo Switch in esclusiva per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Seguendo le orme di Tetris 99 (qui la nostra recensione di Tetris 99) e Super Mario Bros 35, Bandai Namco propone un Battle Royale per 99 giocatori pronti a sfidarsi in una serie di labirinti, riadattando il concept che ha reso Pac-Man una icona celebre in tutto il mondo. Il gameplay di Pac-Man non ha bisogno di presentazioni, questa versione trasforma la pallina gialla nel protagonista di un Battle Royale, una sfida per la sopravvivenza contro 98 avversari, chi riuscirà a resistere alla furia dei fantasmini?

Pac-Man 99 è disponibile solo su Nintendo Switch, il gioco non è in vendita singolarmente ma sarà accessibile esclusivamente dagli abbonati al servizio Nintendo Switch Online senza costi aggiuntivi. Pac-Man 99 può essere personalizzato con una serie di temi dedicati a giochi Namco come Galaga, Dig Dug e Xevious, ci sono oltre 20 temi scaricabili a pagamento, ovviamente il loro acquisto non è obbligatorio.

Nel momento in cui scriviamo Pac-Man 99 non è ancora stato pubblicato in Europa, il lancio dovrebbe comunque avvenire nel corso della giornata di oggi anche nel nostro continente.