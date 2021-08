Pac-Man 99 è un successo: scaricato oltre 4 milioni di volte

Pac-Man 99 ha superato i 4 milioni di download totali sin dal suo debutto in esclusiva Nintendo Switch, avvenuto nell'aprile del 2021. Ad annunciare il grande risultato è Bandai Namco durante il livestream Pac-Man 99 Challenge andato in onda nel corso del weekend, che ha visto anche l'annuncio di alcune novità per il gioco.

Per celebrare il traguardo raggiunto, infatti, gli sviluppatori confermano che in futuro sono in arrivo ulteriori contenuti aggiuntivi per il titolo. Uno di questi sarà incentrato su un altro celebre titolo arcade della compagnia, Hopping Mappy del 1986, che sarà messo a disposizione gratuitamente per tutti i giocatori, a cui poi seguiranno ulteriori DLC nei mesi seguenti.

Disponibile solo su Switch, Pac-Man 99 è in esclusiva per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Il gioco è un battle royale impostato sulla falsariga di altri esperimenti simili quali Super Mario Bros. 35 e Tetris 99, che coinvolge un massimo di 99 partecipanti pronti a sfidarsi in una serie di labirinti ispirati al classico del 1980. Il raggiungimento di oltre 4 milioni di download in soli 4 mesi di disponibilità è indubbiamente un ottimo risultato di cui Bandai Namco può andare fiera. Per ulteriori approfondimenti potete infine leggere la nostra recensione di Pac-Man 99 e scoprirne così tutti i segreti e qualità.