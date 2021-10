Pac-Man: un nuovo artbook di Panini svela i segreti dell'arcade più celebre di sempre

Per festeggiare i 40 anni dell'iconico Pac-Man, oggi 7 ottobre Panini Comics ha pubblicato Pac-Man: la nascita di una icona, un artbook che racconta la nascita e i segreti del videogioco prodotto da Bandai Namco che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di intere generazioni

Le oltre 300 pagine dell'artbook - colorate e ricche di immagini - ripercorrono l’origine dell’iconico gioco creato dalla fervida mente del sensei Toru Iwatani, rimasto nel cuore di ogni amante della cultura pop e di tutti quei nostalgici degli anni ’80 che non hanno mai smesso di giocarci. I nove capitoli che compongono l’artbook abbracciano i quarantun anni del personaggio, partendo dalla nascita del videogioco in Giappone, fino ad arrivare al suo impatto sull’immaginario di massa. Pac-Man è diventato infatti una vera e propria influenza non solo nel mondo del gaming, ma anche in quello del cibo, del cinema, della moda e non solo.

Grazie a un ricchissimo apparato iconografico comprensivo di foto e disegni dell’evoluzione del personaggio, all’intervista esclusiva al creatore Toru Iwatani e a una dettagliata bibliografia, Pac-Man: la nascita di una icona si propone come il volume definitivo per tutti gli appassionati del più celebre mangiatore di puntini gialli al mondo.

Pac-Man: la nascita di una icona può essere acquistato in libreria, in fumetteria e online al prezzo consigliato di 45 euro.