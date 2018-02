Pac-Man Championship Edition 2 Plus disponibile da oggi su Nintendo Switch

ha annunciato il lancio di, ora disponibile per. I giocatori potranno godersi questo acclamato titolo arcade rétro rivisitato con scenari al neon e una vivace grafica 3D ad alta risoluzione, sulla console ibrida di Nintendo.

Il gioco include Pac-Man Championship Edition 2 rilasciato nel 2016, e offrirà un’esclusiva modalità co-op per due giocatori chiamata Pac-Man Championship Edition 2 Plus 2P, per il doppio del divertimento!



La modalità Pac-Man Championship Edition 2 Plus 2P consentirà a due giocatori di allearsi e giocare insieme su un singolo Nintendo Switch. Ciascun giocatore controllerà il proprio personaggio di Pac-Man con un solo Joy-Con. Se un giocatore viene catturato da un fantasma, l’altro potrà correre in suo soccorso. Inoltre, i giocatori potranno collaborare insieme e usare speciali mosse co-op per farsi strada attraverso i labirinti ed emozionanti boss battle.



Pac-Man Championship Edition 2 Plus non sarebbe completo senza il ritorno dei famosi fantasmini Blinky, Pinky, Inky e Clyde che inseguiranno Pac-Man mentre divora furiosamente i Pac-Dot. I giocatori potranno scegliere tra diverse modalità, da giocare a casa o in mobilità, come la modalità Score Attack e Avventura, e competere per raggiungere la vetta delle classifiche. Pac-Man Championship Edition 2 Plus arricchisce l’azione e il gameplay di un classico gioco di labirinti con frutti che fuggono veloci, regole rivisitate e molto altro ancora.