Pac-Man: come si chiamano i quattro fantasmini colorati?

Sin dal suo esordio in sala giochi nel 1980, il buon Pac-Man si è sempre dovuto difendere dall'assalto di alcuni buffi fantasmini desiderosi di mangiarselo: per evitare una brutta fine, la pallina gialla ha anticipato i suoi nemici, divorandoseli grazie a un Power-Up. Ma vi siete mai chiesti come si chiamano quei quattro spiritelli?

Ebbene, i loro nomi sono i seguenti: Blinky, il fantasmino rosso; Pinky, quello viola; Inky, di colore azzurro; e infine Clyde, tutto arancione. Ufficialmente questi vengono considerati soprannomi dei personaggi, sebbene nel tempo divenuti più popolari rispetto a quelli che possono essere considerati i loro veri nomi. La versione occidentale del classico Namco del 1980 li rinomina rispettivamente Shadow, Speedy, Bashful e Pokey, mentre in Giappone sono noti come Oikake, Machibuse, Kimagure e Otoboke.

I quattro fantasmi ricompariranno nella maggior parte dei titoli con protagonista Pac-Man, essendo divenuti a loro volta presenze iconiche della serie e ben riconoscibili dai giocatori di tutto il mondo. Ma nel corso dei decenni tanti altri fantasmi sono stati loro affiancati: uno dei più noti è Orson, di colore grigiastro ed antagonista principale di Pac-Man World per PlayStation, dove combatte il nostro eroe pilotando il robot Toc-Man. Spooky è invece il nemico principale di Pac-Man World 2 ed ha le sembianze di un diavoletto scuro. Insomma, il povero Pac-Man proprio non riesce a liberarsi da queste entità spettrali, che di lasciarlo in pace proprio non ne vogliono sapere.

La tradizione prosegue anche nell'ultimo titolo della serie da poco arrivato: Pac-Man 99 è gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Curiosi di scoprire se si tratta di una produzione interessante? Allora leggete la nostra recensione di Pac-Man 99 per togliervi ogni dubbio!