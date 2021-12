Pac-Man Community annunciato da Facebook: una nuova esperienza multiplayer interattiva

In collaborazione con il publisher Bandai Namco Entertainment e lo sviluppatore Genvid, Facebook Gaming ha annunciato Pac-Man Community, disponibile da oggi sulla piattaforma social di Meta su desktop e tramite app mobile. Si tratta di una nuova esperienza dedicata alla celeberrima pallina gialla, dichiaratamente incentrata sull'interazione tra utenti e content creator.

Sfruttando la funzionaità Play with Streamer, gli utenti potranno giocare a Pac-Man Community con gli influencer e altri membri della community di Facebook. Il titolo include una modalità cooperativa per quattro giocatori, un editor di labirinti ottimizzato per dispositivi mobili, classifiche e sfide della community.

Quando attiva, la Watch Mode (lanciata in fase Beta) consentirà di aiutare o ostacolare un Pac-Man controllato dall'IA o i quattro fantasmini (conoscete già i loro nomi?) attraverso il video player di gioco. Facebook dichiara che queste funzionalità costituiscono alcuni dei primi passi della sua visione del metaverso.

Esperimenti interattivi di questo genere sono già stati messi in atto da Twitch, dove gli spettatori possono ad esempio entrare in controllo di un Pokémon o influenzare attivamente lo streamer durante le sue sessioni di gioco garantendogli oggetti extra o eliminando istantaneamente il suo personaggio. Con la sua funzione Crowd Play, Google Stadia permette invece agli spettatori di connettersi in tempo reale ad una partita di uno streamer e giocare insieme a lui. Trovate ulteriori informazioni sul progetto seguendo il sito ufficiale di Meta.