Pac-Man compie 41 anni: il videoclip di Yaeji e DiAN celebra l'eroe dei giochi arcade

Bandai Namco festeggia il 41° anniversario dal lancio di Pac-Man con il videoclip di una canzone di Yaeji e DiAN dedicata all'iconico eroe mangia fantasmini dei videogiochi.

Il brano a tema Pac-Man è composto dai due artisti attivi nella scena elettronica di New York, Seoul, Tokyo e Pechino; il videoclip realizzato in collaborazione con Bandai Namco è stato diretto da WEiRDCORE, un produttore musicale noto in tutto il mondo per i suoi lavori con artisti come Aphex Twin.

La simpatica iniziativa portata avanti dal publisher giapponese nasce per rinsaldare ulteriormente il rapporto dei fan con lo storico personaggio di Pac-Man, nato il 22 maggio del 1980 con il lancio dell'omonimo cabinato che, sin da subito, riuscì a conquistare il cuore (e il patrimonio in monetine) degli appassionati di tutto il mondo.

A chi ci segue, ricordiamo che nel 2020, in coincidenza del quarantesimo anniversario di Pac-Man, Bandai Namco omaggiò il leggendario protagonista di questa saga e i suoi milioni di fan annunciando Pac-Man Live Studio, un gioco esclusivo per Twitch sviluppato in collaborazione con la divisione videoludica di Amazon. Sempre lo scorso anno, Bandai Namco lanciò anche uno speciale cabinato Arcade 1UP dedicato al 40° anniversario di Pac-Man.

Alle celebrazioni per le prime quaranta candeline spente dall'eroe dei giochi arcade parteciparono anche i Gorillaz con un brano dedicato a Pac-Man.