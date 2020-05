Pac Man compie oggi 40 anni, auguri alla celebre pallina gialla

Bandai Namco festeggia oggi il quarantesimo compleanno di Pac-Man, nato il 22 maggio del 1980, quando l'omonimo cabinato raggiunse le sale giochi, riscuotendo sin da subito enorme successo.

Come parte dei festeggiamenti, Bandai Namco ha annunciato Pac-Man Live Studio, gioco esclusivo per Twitch sviluppato in collaborazione con Amazon Games. Nel 2020 sarà disponibile anche uno speciale cabinato Arcade 1UP dedicato al 40esimo anniversario, seguito da un Counter-cade, Party Cade e Head-to-Head dedicati al 40º anniversario. Infine, nuovi giochi dedicati a Pac-Man arriveranno quest'anno.

Tra i tanti citiamo Pac-Man and the Ghostly Snack Attack, in arrivo su Amazon Alexa, e la versione Tamagotchi di Pac-Man, sempre prodotta da Bandai Namco. Presto disponibili anche Artbook e una serie di accessori targati Numskull Design. Pac-Man è stato anche oggetto di ricerche tecnologiche sull’intelligenza artificiale. Addestrato con oltre 50.000 partite, un nuovo modello di IA chiamato NVIDIA GameGAN può generare una versione completamente funzionante di Pac-Man senza un motore di gioco alla base. Ciò significa che anche senza comprendere le regole essenziali di un gioco, l’IA può ricrearlo con risultati convincenti.

In uscita anche il brano musicale Join The Pac prodotto dall'artista tecno giapponese Ken Ishii, il singolo entrerà a far parte della raccolta Pac-Man 40th Anniversary Collaboration, divisa in tre volumi e disponibili ogni mesi tra il 22 maggio e il 24 luglio su Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Music.

Recentemente Pac-Man è stato protagonista dell'iniziativa Stay Home and Play di Google, tramite il Google Doodle del 30° anniversario di Pac-Man, che includeva una versione interamente giocabile di un labirinto integrata nel logo. Nel 2010, questo Google Doodle ha totalizzato circa 4,8 milioni di ore di gioco in tutto il mondo.

"Pac-Man è stata davvero la prima superstar del nostro settore e la sua popolarità è il risultato dell’intrattenimento che ha saputo offrire ai fan e l’amore che gli hanno dato in cambio", ha dichiarato Hervé Hoerdt, Senior Vice President Digital, Marketing and Content di Bandai Namco Entertainment Europe. "Il 2020 è un anno difficile per tutti, ma speriamo che i nostri fan possano incarnare lo spirito di Pac-Man andando sempre avanti e non arretrando mai di fronte alle avversità per uscire vittoriosi da qualsiasi sfida!"