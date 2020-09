Pac-Man Geo annunciato: trasformiamo il mondo reale in livelli di Pac-Man!

Dopo lo straordinario, e per ora ineguagliato, successo di Pokémon GO, giunge sul mercato un nuovo titolo mobile dedicato a una celebre icona videoludica.

Di tratta di Pac-Man Geo, titolo mobile sviluppato da Bandai Namco in collaborazione con Google Maps. Obiettivo della produzione è quello di consentire ai giocatori di esplorare il mondo reale, ovviamente nei panni della celebre e e vorace sfera gialla. Come potete visionare in calce a questa news, le prime immagini del gioco illustrano la possibilità di sfruttare Google Maps per avventurarsi in moltissime aree del mondo, scoprendo i punti d'interesse principali di una città, il tutto giocando a Pac-Man. Da New York a Parigi, passando per Tokyo, le destinazioni promettono di essere moltissime.

Pac-Man Geo sarà distribuito in maniera completamente gratuita, sia su App Store Apple sia su Google Play, con uscita prevista sia su dispositivi Android sia su sistemi iOS. Pac-Man Geo non dispone ancora di una data di pubblicazione precisa, ma il suo debutto è comunque fissato per il mese di settembre 2020, con una realease contemporanea in ben 170 Paesi. In attesa di saperne di più, ricordiamo che anche Geralt di Rivia si prepara a sbarcare nel mondo reale, grazie a The Witcher: Monster Slayer.