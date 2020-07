Pac-Man: anche i Gorillaz festeggiano il 40esimo compleanno della pallina gialla

In occasione dei 40 anni di Pac-Man, i Gorillaz hanno composto una nuova traccia (accompagnata da un video) intitolata propio Pac-Man, in omaggio al celebre personaggio ideato da Namco nel 1980.

La canzone si contraddistingue per sonorità nostalgiche ed è realizzata in collaborazione con il rapper americano ScHoolboy Q (pluricandidato ai Grammy) da citare anche il video ispirato al famoso gioco arcade che riprende la classica estetica dei cabinati delle sale giochi.

Pac-Man compie 40 anni e Bandai Namco celebra questa ricorrenza con tantissimi progetti: "Pac-Man è stata davvero la prima superstar del nostro settore e la sua popolarità è il risultato dell’intrattenimento che ha saputo offrire ai fan e l’amore che gli hanno dato in cambio", ha dichiarato Hervé Hoerdt, Senior Vice President Digital, Marketing and Content di Bandai Namco Entertainment Europe. "Il 2020 è un anno difficile per tutti, ma speriamo che i nostri fan possano incarnare lo spirito di Pac-Man andando sempre avanti e non arretrando mai di fronte alle avversità per uscire vittoriosi da qualsiasi sfida!"

Tra le novità annunciate anche Pac-Man Live Studio per Twitch, app che porta la pallina gialla in una nuova dimensione con il supporto per la piattaforma di streaming numero uno al mondo.