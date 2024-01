Pac-Man incontra i biscotti Oreo: al via la nuova, gustosissima collaborazione

Oreo annuncia la sua prossima collaborazione con un'icona del mondo dei videogiochi: Pac-Man ora comparirà sui celebri biscotti divenendo così un'irresistibile merenda per tutti i più grandi appassionati del leggendario personaggio in forza a Bandai Namco.

Per celebrare la nuova partnership appena stretta, Oreo ha realizzato per l'occasione sei diverse decorazioni esclusive dei suoi biscotti ispirati a Pac-Man ed al suo universo, racchiusi in una confezione in edizione speciale in commercio a partire da gennaio 2024 e fino ad esaurimento scorte. In aggiunta, ogni biscotto avrà un ruolo specifico dato che i consumatori potranno eseguire la scansione di ciascun Oreo così da sbloccare esclusive esperienze di gioco del labirinto OREO x PAC-MAN, nuova esperienza nella quale i consumatori dovranno capire come risolvere l'intricato rompicapo gustando il proprio biscotto preferito.

Ancora, inserendo il codice a barre di qualsiasi confezione dell’edizione speciale Oreo incentrata su Pac-Man, i fan potranno vincere vari premi tra cui un mini arcade Oreo Pac-Man e, ad estrazione finale, un big arcade OREO x PAC-MAN. Amanti della leggendaria palletta gialla, i nuovi Oreo speciali stanno aspettando solo voi!

Chissà intanto quando arriverà la prossima avventura principale dello storico personaggio, intanto se ancora non lo avete mai giocato la nostra recensione di Pac-Man World Re-Pac vi racconta come è andato il ritorno di questo classico Platform dell'epoca PS1.