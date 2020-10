Pac-Man Mega Tunnel Battle: lo storico arcade abbraccia i battle royale su Google Stadia

Per festeggiare i 40 anni di Pac-Man, Bandai Namco ha deciso di stringere una partnership con Google per portare su Stadia Pac-Man Mega Tunnel Battle, un'esperienza multiplayer di genere battle royale da vivere rigorosamente sulla piattaforma in game streaming della casa di Mountain View.

Bandai Namco descrive Mega Tunnel Battle come il più grande titolo multiplayer della serie di Pac-Man, e non sembra avere tutti i torti considerando che il gioco andrà ad appoggiarsi a un gameplay basato su lobby con un massimo di 64 partecipanti.

Il titolo cala gli utenti in una rete interconnessa di labirinti e li sprona a concorrere con gli altri giocatori per batterli in astuzia nella speranza, così facendo, di diventare l'ultimo Pac-Man della partita. All'interno del gioco troveranno spazio anche dei nuovi power-up che saranno in grado di cambiare l'esito della battaglia. Non mancheranno poi degli elementi cosmetici da sbloccare per customizzare l'aspetto del proprio Pac-Man e una modalità Spettatore per assistere alle sfide degli altri giocatori in rete.

Il lancio di Pac-Man Mega Tunnel Battle è previsto per il 17 novembre in esclusiva su Google Stadia. Chi desidera provare il gioco prima della sua commercializzazione, da oggi e fino al 27 ottobre può provare una demo del battle royale attraverso la nuova funzione Click to Play di Stadia.