Pac-Man Museum Plus: la collezione per i 40 anni dell'eroe arcade arriva su PC e console

Sulle ali dell'entusiasmo per il successo di Pac-Man 99, Bandai Namco celebra i quarant'anni dell'iconica serie arcade presentando la collezione Pac-Man Museum Plus.

Il ricco pacchetto confezionato da Bandai Namco per festeggiare le quaranta candeline spente da Pac-Man comprende 14 videogiochi della saga, dagli storici titoli per cabinati che hanno fatto la storia dell'industria dell'intrattenimento digitale ai giochi per le console delle precedenti generazioni, fino ad arrivare ai più recenti Pac-Man Battle Royale e Pac-Man 256. Eccovene la lista completa:

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Land

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade Ver.

Pac-Man Arrangement CS Ver.

Pac-Man Championship Edition

Pac Motos

Pac ‘n Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256

La collezione di Pac-Man Museum + presenta anche un'interfaccia speciale e una sala giochi virtuale da esplorare per immergersi nelle esperienze offerte dai titoli preferiti. Spazio anche a un sistema di progressione unificato, con missioni da completare e sfide speciali che premieranno gli appassionati con monete da spendere per sbloccare ulteriori attività e, ovviamente, per customizzare l'aspetto della propria sala giochi ideale.

Il lancio di Pac-Man Museum Plus è previsto nei primi mesi del 2022 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.