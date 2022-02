Pac-Man Museum Plus: il nuovo video svela la data d'uscita, anche su Game Pass

Le celebrazioni per i quarant'anni di Pac-Man proseguono con il nuovo video di Pac-Man Museum Plus confezionato da Bandai Namco per annunciarne la data di lancio e confermare l'arrivo della collezione arcade nel catalogo di Xbox Game Pass.

Il nutrito pacchetto contenutistico confezionato dal publisher e sviluppatore giapponese comprenderà ben 14 videogiochi tratti dall'iconica serie, dai titoli originari per cabinati alle versioni approdare sulle console casalinghe più disparate dagli anni '80 ad oggi. Nel bundle troveranno spazio anche i più recenti Pac-Man Battle Royale e Pac-Man 256.

Pac-Man Museum Plus: giochi presenti nella collezione

Pac-Man, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Land, Pac-Mania, Pac-Attack, Pac-in-Time, Pac-Man Arrangement Arcade Ver., Pac-Man Arrangement CS Ver., Pac-Man Championship Edition, Pac Motos, Pac ‘n Roll Remix, Pac-Man Battle Royale, Pac-Man 256

Lo scrigno di esperienze arcade propostoci da Bandai Namco verrà racchiuso nella cornice di un'interfaccia speciale e, soprattutto, di una sala giochi virtuale da esplorare liberamente e personalizzare completando le sfide dei singoli titoli della collezione attraverso un sistema di progressione unificata.

La commercializzazione di Pac-Man Museum Plus è prevista per il 27 marzo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sin dal lancio, la collezione arcade dedicata alla mascotte di Bandai Namco sarà fruibile "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox Game Pass.