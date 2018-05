PAC-MAN: pubblicato un bellissimo corto animato per festeggiare il 38° anniversario!

Bandai Namco Entertainment Ibérica, una delle più importanti società nel settore dell’intrattenimento audiovisivo, e PrimerFramer, una celebre scuola di animazione e videogiochi, sono lieti di annunciare il lancio internazionale del corto di animazione Lifetime: A Pac-Man Story.

Questo breve film è basato sul franchise di PAC-MAN e racconta una storia di amicizia e amore in cui PAC-MAN sarà sempre presente. Il corto è stato lanciato proprio oggi, il 22 maggio, per celebrare il 38° anniversario di PAC-MAN, un personaggio creato nel 1980 da Toru Iwatani. “PAC-MAN rappresenta idee e valori positivi, e nel corso degli anni è diventato un’icona culturale, andando oltre al mondo dei videogiochi. Celebrare il suo anniversario è un modo stupendo per rendere omaggio ai ricordi di un’intera generazione”, ha dichiarato David Fraile, direttore marketing di Bandai Namco Iberica.

Lifetime: A PAC-MAN Story è il primo corto sviluppato dopo l’accordo tra PrimeFrame e Bandai Namco Entertainment, grazie al quale, gli studenti del Master di laurea in Animazione potranno utilizzare le proprietà intellettuali di Bandai Namco per la propria tesi. In questo modo, proveranno le sfide di lavorare a un vero progetto, con requisiti e scadenze reali da parte di un vero cliente.